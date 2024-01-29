Neymar değil enişte! Son halini görenler montaj sandı

Brezilya futbolunun yakın tarihte çıkarttığı en büyük oyunculardan biri olan Neymar'ın ortaya çıkan son görüntüsü, futbolseverleri şaşkına çevirdi.
PSG'deki kariyeri sonrasında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul eden Neymar, Al Hilal takımında forma giymeye başlamıştı. Ancak yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında adeta futboldan koptu.
İnanması zor değişim
Yaşadığı sakatlık sonrasında Al-Hilal ile olan sözleşmesi dondurulduğu iddia edilen oyuncunun son çekilen fotoğrafı ise olay oldu.
Yıldız oyuncunun son halini görenler inanmakta zorluk çekti.
Neymar Suudi Arabistan'da dünyaları kazanıyor
Öte yandan şu anda Al Hilal'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Neymar'ın yıllık kazancı ve ek gelirleri de dikkat çekiyor.
150 milyon euro yıllık maaş
500 bin euro Instagram postu ücreti (tek post)
81 bin euro galibiyet primi
Ultra lüks ev
Özel jet
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