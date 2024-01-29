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Dünyadan futbol



Neymar değil enişte! Son halini görenler montaj sandı

Neymar değil enişte! Son halini görenler montaj sandı Dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak görülen Neymar, son yaşadığı sakatlığın ardından aldığı kilolarla hayranlarını şoke etti.