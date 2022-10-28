İspanya'da görülen Neymar'a yönelik yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarının yer aldığı davada karar açıklandı. Brezilyalı oyuncu, delil yetersizliğinden beraat etti.

Daha önce yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle dava açılan Neymar, babası ve bazı yöneticiler için karar verildi.

Neymar beraat etti

Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçte yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 5 yıl hapis davası açılan Brezilyalı futbolcu Neymar, delil yetersizliğinden beraat etti.

Savcılar Neymar için iki yıl hapis cezası talep etmişti

Savcılar başlangıçta 30 yaşındaki oyuncu için iki yıl hapis cezası ve 10 milyon euro para cezası talep etmişti.

Davadaki diğer sanıklar arasında Neymar'ın ebeveynleri, eski Barcelona başkanları Josep Maria Bartomeu ile Sandro Rosell ve eski Santos başkanı Odilio Rodrigues de yer aldı.

Şirket ücret alamadığını iddia etmişti

Neymar'ın haklarının yüzde 40'lık kısmı DIS adlı şirketteydi.Bu şirket, Brezilyalı oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecinde herhangi bir ücret alamadığını iddia etmişti.