Neymar, hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip özür diledi

Futbol kariyerini Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de sürdüren Brezilyalı yıldız Neymar, geride bıraktığımız sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

31 yaşındaki futbolcu hakkında ise son günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Neymar'ın hamile olan sevgilisini aldattığı ve durumu kız arkadaşının öğrendiği öne sürülmüştü.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından aldattığı sevgilisi ve hayat arkadaşından özür diledi. Nisan ayında Bruna Biancardi ile bir bebek beklediklerini paylaşan Brezilyalı futbolcu, 210 milyon takipçili Instagram hesabından özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir özür paylaşımı yapan Neymar, şu ifadeleri kullandı:

Bunu ikimiz ve ailemiz için yapıyorum. Sana bizim hayatımızda ihtiyacım var. Tüm bunlara ne kadar maruz kaldığını, bunlardan dolayı ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmayı ne kadar istediğini gördüm. Ben senin yanındayım. Bir hata yaptım. Saha ve saha dışında hatalar yaptığımı her gün söyleyebilirim. Ancak özel hayatımdaki hatalarımı evde, ailem ve arkadaşlarımla baş başa kaldığımda çözerim. Yaşananlar, hayatımdaki en özel insanlardan birine ulaştı. Yanımda görmeyi hayal ettiğim kadın, çocuğumun annesi ve onun ailesine ulaştı. Hatalarım ve gereksiz sözler için zaten özür diledim ancak bunu alenen de yapmak zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de aleni olmalıdır. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Birlikte olacak mıyız bilmiyorum ama bugün denemek istediğimden sen eminsin. Bebeğimize olan sevgimiz kazanacak ve bizi sevgimiz güçlendirecek. Her zaman biz, seni seviyorum.