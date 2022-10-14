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    Neymar için hapis tehlikesi

    İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'de oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar, Barcelona döneminden kalma sorunlar nedeniyle 5 yıl hapis cezası alabilir.
    • 14.10.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 15:04
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    Neymar için hapis tehlikesi

    Barcelona'dan tarihi ücret ile Fransız ekibi PSG'ye transfer olan Neymar'ın Kylian Mbappe ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız oyuncunun İspanya döneminde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle hapis cezası alacağı iddia edildi.

    Barcelona 88 milyon euroya transfer etmişti

    2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Neymar için 88 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödenmişti. Barcelona'nın transferi ilk açıkladığında düşük ücrette duyurması sonrası Brezilya ve İspanya'da büyük yankı uyandırmış ve tepkiler üst üstte gelmişti.

    Neymar için hapis tehlikesi #1

    Dava hala sürüyor

    Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu. DIS şirketinin açtığı davanın hala sürdüğü de iddia edildi.

    Neymar için hapis tehlikesi #2

    Brezilyalı şirket Neymar'ın 5 senelik hapsini istedi

    AS'ta yer alan habere göre; Neymar'ın haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, Neymar, Sandro Rosell ve Bartomeu için 5 yıl hapis cezası istiyor. Yatırım şirketi DIS, Neymar'ın katalan kulübünde geçirdiği süre içinde 35 milyon euro gelir hakları olduğunu iddia ediyor. Bu ödemeler Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesindeki gizemler nedeniyle netleşmedi.

    Neymar için hapis tehlikesi #3


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