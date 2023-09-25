Neymar, Jesus'un kovulmasını istedi Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, tartışma yaşadığı takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un kovulmasını istedi.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Brezilyalı yıldızın, takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un gönderdilmesini istediği öne sürüldü.

Performansı nedeniyle tartışma

Neymar ve Jorge Jesus'un, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Navbahor karşılaşmasının ardından tartışma yaşadığı belirtildi.

İkilinin tartışma yaşamasının nedeni olarak Neymar'ın Navbahor karşısındaki yetersiz performansının olduğu aktarıldı. Jorge Jesus'un, Brezilyalı yıldızın performansından memnun kalmadığı ifade edildi. Yaşanan tartışmanın ardından Neymar'ın, Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini istediği iddia edildi.

2024'e kadar sözleşmesi var

Fenerbahçe'nin ardından Al Hilal'in başına geçen Jesus'un Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Al Hilal, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar için ise 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.