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    Neymar: Kağıt üzerinde iyi futbolcularız

    PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar, "Kağıt üzerinde iyi futbolcularız. bunu sahada da kanıtlamamız gerekiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 15:25
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    Neymar: Kağıt üzerinde iyi futbolcularız

    Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, kulübü ve arkadaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yıldız oyuncu, hedeflerinin Lionel Messi ile birlikte daha da ulaşılabilir olduğu görüşünde.

    “KAĞIT ÜZERİNDE İYİ FUTBOLCULARIZ”

    "Messi ile Barcelona'da başardıklarımızı Paris Saint Germain'de tekrarlayabilirsek harika olur. Kağıt üzerinde iyi futbolcularız. Bunu sahada da kanıtlamamız gerekiyor. Bu takıma şampiyonlar ligini kazanma hedefiyle geldim. Artık takımımız daha da güçlü."

    Neymar: Kağıt üzerinde iyi futbolcularız #1

    MESSI İLE 5 KUPA KAZANDI

    Messi-Neymar ikilisi, Barcelona'da birlikte 4 sezon geçirdi. Katalan devi o süreçte 2 La Liga, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

    Neymar, daha önce 2022'de Dünya Kupası'na son kez katılacağını söylemişti ancak bunun futbolu bırakacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

    Brezilyalı futbolcu, ülkesiyle katıldığı iki Dünya Kupası'nda bir yarı final, bir de çeyrek final gördü.

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