Neymar kariyerinin en ağır yenilgisini aldı: Gözyaşlarına boğuldu

Brezilya Serie A'da oynanan Santos-Vasco da Gama maçında şok bir skor meydana geldi.

Kazanan 6-0'lık skorla deplasman ekibi oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar ise ağır yenilgi sonrası neye uğradığını şaşırdı.

TAKIMI 6 GOL YEDİ: GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yıldız oyuncu ağır mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Dakikalarca ağlayan Brezilyalı futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

2009’dan bu yana profesyonel futbol oynayan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti.

KARİYERİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ

Bu sonuçların ilki 2011’de Santos formasıyla Barcelona’ya karşı alınan 4-0’lık Dünya Kulüpler Kupası finali yenilgisi, ikincisi ise Barcelona formasıyla PSG’ye karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşanan aynı skor olmuştu.

Santos’un Vasco’ya karşı aldığı 6-0’lık mağlubiyet ise Neymar’ın futbol hayatındaki en ağır yenilgi oldu.