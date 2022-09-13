Neymar - Mbappe krizi devam ediyor

Paris Saint-Germain, Neymar ile Mbappe arasındaki problemleri çözmeye çalışsa da iki yıldız arasında olan sorunlar devam ediyor.

Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni sözleşmeyle beraber takımda bazı yetkilere ulaşmasıyla beraber takımdaki geleceği soru işaretine dönüşen Neymar'ın, takım arkadaşına yönelik kırgınlığı hala geçmiş değil.

"Sorunlarınızı kamera önüne yansıtmayın"

Neymar, Kylian Mbappe'nin saha içi ve saha dışındaki hareketlerinden rahatsız durumda. PSG Teknik Direktörü Galtier ise, iki oyuncunun sorunlarını kamera önüne yansıtmamalarını istedi.

İki yıldız da birbirine karşı rahatsız

Mbappe, başlangıçta Neymar'ın artan soyunma odası etkisinden rahatsız oldu ve Neymar da Mbappe'nin saha içinde ve dışında defalarca bencil olduğunu hissetti.

Neymar PSG'de en formda dönemini yaşıyor

Bu sezon forma giydiği 7 Ligue 1 mücadelesinde 8 gol atan Neymar, PSG forması giydiği dönemden bu yana en etkili günlerini yaşadı.