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    Neymar - Mbappe krizi devam ediyor

    Paris Saint-Germain, Neymar ile Mbappe arasındaki problemleri çözmeye çalışsa da iki yıldız arasında olan sorunlar devam ediyor.
    • 13.09.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 21:34
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    Neymar - Mbappe krizi devam ediyor

    Kylian Mbappe'nin PSG ile imzaladığı yeni sözleşmeyle beraber takımda bazı yetkilere ulaşmasıyla beraber takımdaki geleceği soru işaretine dönüşen Neymar'ın, takım arkadaşına yönelik kırgınlığı hala geçmiş değil.

    "Sorunlarınızı kamera önüne yansıtmayın"

    Neymar, Kylian Mbappe'nin saha içi ve saha dışındaki hareketlerinden rahatsız durumda. PSG Teknik Direktörü Galtier ise, iki oyuncunun sorunlarını kamera önüne yansıtmamalarını istedi.

    Neymar - Mbappe krizi devam ediyor #1

    İki yıldız da birbirine karşı rahatsız

    Mbappe, başlangıçta Neymar'ın artan soyunma odası etkisinden rahatsız oldu ve Neymar da Mbappe'nin saha içinde ve dışında defalarca bencil olduğunu hissetti.

    Neymar - Mbappe krizi devam ediyor #2

    Neymar PSG'de en formda dönemini yaşıyor

    Bu sezon forma giydiği 7 Ligue 1 mücadelesinde 8 gol atan Neymar, PSG forması giydiği dönemden bu yana en etkili günlerini yaşadı.


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