Neymar: Messi ile seneye birlikte oynamalıyız

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Manchester United'ı 3-1 yendikleri maçın ardından, eski takım arkadaşı Messi hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.

Neymar, Manchester United karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Barcelona'da birlikte oynadığı Messi ile yeniden birlikte oynamak istediğini söyleyen Neymar'ın bu açıklaması, soruları da beraberinde getirdi.

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi biten Messi'nin PSG'ye mi yoksa kendisinin yeniden Barcelona'ya dönmesini mi kastettiği ise sosyal medyada büyük bir soru işareti olarak tartışıldı.

"BİRLİKTE OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Neymar'ın maç sonunda Messi ile ilgili sözleri: "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız."





Karşılaşma ile ilgili ise Neymar şunları söyledi: "Maçtan önce takıma eğer böyle gidersek Şampiyonlar Ligi'ni unutacağımızı söyledim. Asla vazgeçmedik ve kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Ben 17 yaşımdan beri hep sorumluluk alarak oynadım ve bunu yaparken pazubanda ihtiyaç duymadım. Saha içinde ben biraz sinir bozucu bozucuyum ama aynı zamanda eleştirileri de kabul ediyorum. Ben takımda dokunulmaz değilim. Takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum. Artık PSG'de bir figürüm."