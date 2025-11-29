Neymar, sakatlığına rağmen forma giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya Ligi’nde sezonun 36. haftasında Santos, sahasında Recife ile karşı karşıya geldi.

Ligde kalma mücadelesi veren Santos, aldığı galibiyetle kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Santos maçı 3-0 kazanırken takımın yıldızı Neymar, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Neymar, ilk golde ağları havalandırırken son golün asistini yapan isim oldu.

RİSKE EDİLMEMİŞTİ

Brezilyalı yıldız, Santos’un Internacional’le oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle riske edilmemişti.

HEDEFİ TAKIMINI LİGDE TUTMAK

Recife karşısında formasına kavuşan deneyimli yıldız, bu sezon için en büyük hedefinin takımını ligde tutmak olduğunu söyledi.

Neymar açıklamasında, "Fiziksel olarak iyiyim, kendimi giderek daha iyi hissediyorum. Bu sakatlık üzücü, can sıkıcı. Benim bir şeyler yapmamı engelleyecek bir şey değil. Bu yüzden oynamaya devam ediyorum. Şimdi Santos'u düşünmenin, Santos'u hak ettiği yerde, yani Serie A'da tutmanın zamanı geldi. Sonra ne yapacağımıza bakacağız" dedi.

YİNE FORMA GİYECEK

33 yaşındaki yıldız, ligde gelecek hafta oynanacak Juventude maçında da forma giyeceğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Santos’la sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Neymar, ligde Mirassol’la oynanan maçta sakatlık yaşamış ve Brezilya basınında yer alan haberlerde yıldız ismin 2025 yılının geri kalanında oynayamayacağı iddia edilmişti.

