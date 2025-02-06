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Neymar, Santos'la sahalara geri döndü

Neymar, Santos'la sahalara geri döndü Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.