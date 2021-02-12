Neymar sürekli aynı tarihte sakatlanıyor

2015'ten bu yana aynı tarihte sakatlanan Neymar'ın, bu süreyi Brezilya'da geçirip kız kardeşinin doğum gününe katılması kafaları karıştırdı.

Fransa Kupası'ndaki Caen maçında sakatlanan Neymar'ın, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Brezilyalı yıldızla ilgili çıkan haberler, 'Tesadüf mü?' sorusunu akıllara getirdi.

BU YIL DA AYNI TARİHTE ÜLKESİNDE OLACAK

2015 yılından bu yana, her sene aynı tarihte sakatlanan ve kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü olan 11 Mart'ı Brezilya'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, yine ülkesine gidecek.

Yıllardır şubat ve mart aylarında ya sakatlık yaşayan ya da cezalı duruma düşen Neymar'ın, bunu bilerek yapıp yapmadığı tartışılıyor.