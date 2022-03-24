Neymar tesislere sarhoş geliyor iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefleyen Paris Saint-Germain, Messi'li kadrosuna rağmen Real Madrid'e elendi. PSG'nin yıldızı Neymar ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Yıllardır yaptığı yatırımlar, sükseli transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşmaya çalışan Paris Saint-Germain, bu sezonki Messi'li kadrosuna rağmen çeyrek final göremeden elendi.

Fransız temsilcisinde Kylian Mbappe haricindeki oyuncuların hepsi tepki görürken Lionel Messi ve Neymar'a büyük tepki gösterildi.

PSG'nin iç saha maçlarında tribünler, top Neymar'ın ayağına geldiğinde Brezilyalı oyuncuyu ıslıkları ve yuhaladı.

TAKIMDA GRUPLAŞMA VAR

PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı konuşuluyor. Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda. Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi: "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."

Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fransız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.

"TESİSLERE SARHOŞ GELİYOR"

RMC Spor muhabirlerinden Daniel Riolo'nun haberine göre; baskıların altında ezilen Brezilyalı süperstar, antrenmanlara ayık gelemiyor.

After Foot programında konuşan Riolo, Neymar için, "Neymar, PSG için problem. Artık antrenman yapmıyor ve her sabah tesislere sarhoş geliyor." dedi. Tarihin en pahalı transferi olarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar, bu sezon Fransız ekibiyle ligde 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı.