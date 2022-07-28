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- Neymar’a 2 yıl hapis cezası isteniyor
Neymar’a 2 yıl hapis cezası isteniyor
- 28.07.2022 - 16:16
- Güncelleme : 28.07.2022 - 18:00
Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Neymar, eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ile birlikte yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya.
El Pais'in haberine göre; Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, 17 Ekim günü hakim karşısına çıkacak.
Neymar'ın Barcelona'daki sözleşmesinde yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan mahkeme, Barcelona şehrinde görülecek.
Neymar, Mahkemede Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak.
2 yıl hapis
İddia makamı, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece 1 ay önce düzenlenecek davada Neymar Jr'ın 2 yıl hapis cezası almasını talep ediyor.
Dava Brezilyalı yatırım grubu DIS tarafından açıldı. Yatırım şirketi Neymar'ın transfer haklarının bir kısmına sahipti.
DIS, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk olduğunu iddia ediyor.
150 milyon euro tazminat isteniyor
Yatırım şirketi Neymar'a istedikleri hapis cezasının yanı sıra; Barcelona Kulübü'nden de 150 milyon euronun üzerinde tazminat talep ediyor.
Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.