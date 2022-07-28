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Neymar’a 2 yıl hapis cezası isteniyor

Neymar’a 2 yıl hapis cezası isteniyor

Barcelona’yla yaptığı sözleşmesinde yolsuzluk olduğu nedeniyle Neymar’a dava açıldı. PSG forması giyen Brezilyalı yıldızın 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.