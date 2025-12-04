Neymar'dan 17 dakikada hat-trick!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Thiago Carpini'nin çalıştırdığı Juventude ile Juan Vojvoda yönetimindeki Santos karşı karşıya geldi.

Estadio Alfredo Jaconi'de oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Santos oldu.

NEYMAR'DAN HAT-TRICK

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 56, 65 ve 73'te yıldız isim Neymar kaydetti.

Neymar, sakatlığına rağmen ilk 11'de yer aldı.

Brezilyalı oyuncu, kazanılan maçta biri penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

11 milyon euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada oyundan çıktı.

LİGDEKİ DURUM

Alınan bu sonuçla Santos, puanını 44 yaptı ve 14. sırada konumlandı. Küme düşmesi kesinleşen Juventude ise 34 puanla 19. sırada yer aldı.

Ligde 38. ve son haftada Santos, sahasında lig üçüncüsü Cruzeiro ile karşılaşacak.

Juventude ise deplasmanda Corinthians'a konuk olacak.

PUAN DURUMU