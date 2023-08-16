Neymar'dan Al Hilal transferi sonrası ilk açıklama Al Hilal ile senelik 150 milyon euroya imza atan Neymar, Suudi Arabistan'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni sezon öncesi Messi ile vedalaşan, Kylian Mbappe ile büyük bir kriz yaşayan PSG'de Neymar'la da yollar ayrıldı.

Fransız kulübü, Brezilyalı yıldız için Al Hilal'den 90 milyon euro bonservis ücreti aldı.

Kontrat şartları çok iyi

Daily Mail gazetesi, Neymar'ın Al Hilal ile yaptığı kontratın detaylarını aktardı. Habere göre Brezilyalı oyuncuya ödenecek ücret:

- 150 milyon euro yıllık maaş

- 500 bin euro Instagram postu ücreti (tek post)

- 81 bin Euro galibiyet primi

- Ultra lüks malikâne

- Özel jet

- Neymar ve sevgilisi için özel destek

"Doğru tercih"

Transfer olduktan sonra basın mensuplarına konuşan Neymar, doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Al Hilal, harika taraftarları olan Asya'daki en iyi kulüp. Bana doğru zamanda, doğru kulüple doğru karar olduğunu hissettiriyor.

Dünyaca ünlü yıldız, bu şartlarda 2 yıl boyunca Suudi Arabistan'da forma giyecek.