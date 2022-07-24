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    Neymar'dan ayrılık sorusuna yanıt

    Takımdan gönderileceği üzerine haberler çıkan yıldız oyuncu Neymar, Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini söyledi.
    • 24.07.2022 - 09:54
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    Neymar'dan ayrılık sorusuna yanıt

    Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu Neymar Jr, PSG'nin Japonya turunda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

    Japonya'daki turda Urawa Reds ile oynanan maç sonrası kulüpteki geleceğini değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu; "Ben burada kalmak istiyorum. Şu ana kadar kulüpten kimse bana bir şey söylemedi ve benim için planları ne bilmiyorum. Kendimi kimseye kanıtlmaya ihtiyacım yok. Sadece futbol oynamaya devam etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

    “Konuşulanlar Neymar’ı etkilemiyor”

    Yeni teknik direktör Cristophe Galtier ise Brezilyalı oyuncu için; "Neymar'la bu konuyu hiç konuşmadık ama gördüğüm kadarıyla onun hakkında konuşulunlar Neymar'ı etkilemiyor." dedi.

    Neymar Jr, geçtiğimiz sezon PSG adına 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.


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