Neymar'dan Messi'yle tartışan Rodrygo'ya destek Neymar'dan Brezilya-Arjantin maçında Lionel Messi ile tartışan ve ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodrygo'ya destek geldi.

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Brezilyalı futbolcu Neymar, Lionel Messi ile atışması sonrası sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodrygo'ya destek verdi.

Brezilyalı yıldız Real'in genç yeteneğinin paylaşımına, "Senin ışıltın onları rahatsız ediyor. Sakın durma!" ifadelerini kullandı.

Messi ile tartışınca, ırkçı mesajlar atıldı

Rodrygo, Arjantin-Brezilya maçında Lionel Messi ile tartışmış, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçına, yaşanan olaylar damga vurdu.

Brezilya polisi, Arjantin taraftarlarına copla müdahalede bulundu. Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü ve birkaç dakika sonra Arjantin sahaya geri döndü.

Messi, takımı soyunma odasına götürürken Brezilya'dan Rodrygo ile saha içinde bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuyuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Brezilya ile Arjantin arasında Maracana'da oynanan mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamendi attı.