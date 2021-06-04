Takım otobüsünden inen Neymar'ın üzerine atlayan 2 taraftar Neymar'ın ayakkabısını çaldı.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda ilginç bir olay yaşadı.

Ekvador ile oynayacakları maç öncesi kalacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.

AYAKKABISINI ÇALDILAR

O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı o anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Neymar'ın ayağından ayakkabısını çaldılar İZLE



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