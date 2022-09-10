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    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi

    Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Brest ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibinde galibiyet golü Neymar'dan geldi.
    • 10.09.2022 - 20:41
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    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi

    Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Brest ile karşılaştı. Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 1-0 kazandı.

    Neymar kaldığı yerden devam ediyor

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti. Brezilyalı yıldız attığı bu golle tüm organizasyonlarda skor katkısını 17'ye çıkardı (10 gol, 7 asist).

    Neymar ın golü PSG ye galibiyeti getirdi #1

    Slimani penaltı kaçırdı

    Brest'te bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani 70. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

    PSG haftayı lider bitirmeyi garantiledi

    Bu sonuçla PSG puanını 19'a çıkardı ve haftayı Lens'in 2 puan önünde lider tamamlamayı garantiledi. Brest ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lyon'a konuk olacak. Brest ise AC Ajaccio ile karşı karşıya gelecek.

    Neymar ın golü PSG ye galibiyeti getirdi #2


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