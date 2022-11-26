Neymar'ın sakatlığı ciddi

Brezilya'da, Sırbistan karşılaşmasında sakatlık yaşayan Neymar ve Danilo'nun kalan iki grup maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 geçen Brezilya'ya iki isimden kötü haber geldi.

Brezilya medyasında yer alan habere göre, mücadelede sakatlık yaşayan Neymar ve Danilo'nun, kalan iki grup karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.





Son 16'ya kalınırsa oynayabilecek

İkilinin, Brezilya'nın son 16'ya kalması durumunda yeniden forma giyebileceği aktarıldı.

Brezilya, Dünya Kupası'nın G Grubu'nun kalan iki maçında İsviçre ve Kamerun ile karşılaşacak.

Tite ne demişti?

Brezilya Teknik Direktörü Tite, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.

