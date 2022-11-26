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    Neymar'ın sakatlığı ciddi

    Neymar'ın sakatlığı ciddi

    Brezilya'da, Sırbistan karşılaşmasında sakatlık yaşayan Neymar ve Danilo'nun kalan iki grup maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
    • 26.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:22
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    Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 geçen Brezilya'ya iki isimden kötü haber geldi.

    Brezilya medyasında yer alan habere göre, mücadelede sakatlık yaşayan Neymar ve Danilo'nun, kalan iki grup karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Neymar ın sakatlığı ciddi #1

    Son 16'ya kalınırsa oynayabilecek

    İkilinin, Brezilya'nın son 16'ya kalması durumunda yeniden forma giyebileceği aktarıldı.

    Brezilya, Dünya Kupası'nın G Grubu'nun kalan iki maçında İsviçre ve Kamerun ile karşılaşacak.

    Neymar ın sakatlığı ciddi #2

    Tite ne demişti?

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.


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