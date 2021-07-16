- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Neymar'ın yeni saç stili
Neymar'ın yeni saç stili
Başarılı futbolcu Neymar, Copa America yenilgisi sonrası saç stilini değiştirerek bir kez daha gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 09:30
Copa America'yı son maçta Arjantin'e 1-0 mağlup olarak kazanamayan Brezilya'da Neymar da en çok tartışılan isimlerden biri olmuştu.
YENİ SAÇLARI OLAY OLDU
Maç sonu Messi ile verdiği fotoğraflar olay olan Brezilyalı futbolcu 2021 yılında PSG ile şampiyonluğu son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de yarı finalde kaybetmişti.
Bu başarısızlıkların ardından girdiği bunalımdan çıkmak isteyen dünya yıldızı saç stilini değiştirdi.
Neymar'ın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.