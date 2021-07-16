Neymar'ın yeni saç stili

Başarılı futbolcu Neymar, Copa America yenilgisi sonrası saç stilini değiştirerek bir kez daha gündem oldu.

Copa America'yı son maçta Arjantin'e 1-0 mağlup olarak kazanamayan Brezilya'da Neymar da en çok tartışılan isimlerden biri olmuştu.

YENİ SAÇLARI OLAY OLDU

Maç sonu Messi ile verdiği fotoğraflar olay olan Brezilyalı futbolcu 2021 yılında PSG ile şampiyonluğu son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de yarı finalde kaybetmişti.

Bu başarısızlıkların ardından girdiği bunalımdan çıkmak isteyen dünya yıldızı saç stilini değiştirdi.

Neymar'ın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.