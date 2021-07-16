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    Neymar'ın yeni saç stili

    Başarılı futbolcu Neymar, Copa America yenilgisi sonrası saç stilini değiştirerek bir kez daha gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 09:30
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    Neymar'ın yeni saç stili

    Copa America'yı son maçta Arjantin'e 1-0 mağlup olarak kazanamayan Brezilya'da Neymar da en çok tartışılan isimlerden biri olmuştu.

    YENİ SAÇLARI OLAY OLDU

    Maç sonu Messi ile verdiği fotoğraflar olay olan Brezilyalı futbolcu 2021 yılında PSG ile şampiyonluğu son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de yarı finalde kaybetmişti.

    Bu başarısızlıkların ardından girdiği bunalımdan çıkmak isteyen dünya yıldızı saç stilini değiştirdi.

    Neymar'ın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    Neymar ın yeni saç stili #1

    Neymar ın yeni saç stili #2

    Neymar ın yeni saç stili #3

    Neymar ın yeni saç stili #4

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