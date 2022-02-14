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    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals'i yenen Los Angeles Rams oldu

    ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams, Cincinnati Bengals'i mağlup ederek zafere ulaştı.
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    • 14.02.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 07:36
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    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals'i yenen Los Angeles Rams oldu

    NFL'in şampiyonluk müsabakası California eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. COVID-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

    RAMS VE BENGALS KARŞI KARŞIYA GELDİ

    Bu yıl 56'ncısı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #1

    RAMS, KENDİ SAHASINDA ŞAMPİYON OLDU

    Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #2

    23 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYON

    Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.

    Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #3

    MCVAY, SUPERBOWL KAZANAN EN GENÇ BAŞANTRENÖR

    Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #4

    EN DEĞERLİ OYUNCU KUPP

    Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #5

    DEVRE ARASI ŞOVUNDA YILDIZLAR GEÇİDİ

    ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı.

    NFL Super Bowl şampiyonu, Cincinnati Bengals i yenen Los Angeles Rams oldu #6


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