N'Golo Kante, Belçika'dan takım aldı N'Golo Kante, Belçika 3. lig takımlarından Royal Excelsior Virton'un yeni sahibi oldu.

Suudi Arabistan kulübü Al Ittıhad'a yıllık 25 milyon euro'dan 4 senelik imza atan N'Golo Kante, Avrupa futboluyla bağını devam ettirecek bir hamle yaptı.

Yıldız orta saha, Belçika 3. Lig ekibi Royal Excelsior Virton'u satın aldı. Fransız oyuncu 2018 yılından bu yana kulübün sahibi olan Lüksemburglu işadamı Flavio Becca'dan kulübü devralarak yeni sahibi ve başkanı oldu.

Royal Excelsior Virton'dan yapılan açıklamada Kante'nin kulübün yeni sahibi olduğu ve takımın yeni yapılanmasından sorumlu olacağı belirtildi. Ek olarak yeni yönetim kurulunun da ilerleyen günlerde belli olacağı ifade edildi.

"Kante'nin yetkileri 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak"

Açıklamada, şöyle denildi:

Kante, kararlarıyla temelleri sağlamlaştırmaya, kadroyu istikrara kavuşturmaya ve kulübün geleneğini sürdürürek yeni yapılanmaya destek olmaya devam edecek. Kante'nin yetkileri 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Değişimle birlikte N'Golo Kante ve yeni yönetimin amacı, Royal Excelsior Virton'u orta ve uzun vadede Belçika futbolunun amiral gemilerinden biri yapmaktır.

Geçtiğimiz sezon Belçika Challenger Pro League'de mücadele eden Royal Excelsior Virton, ligi son sırada tamamlamıştı.