Nicola Zalewski'den Galatasaray itirafı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Polonyalı oyuncu, ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermenin zor olduğunu belirtti.

"İLK DEFA GALATASARAY KADAR ÖZEL BİR KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Nicola Zalewski Polonya basınından Meczyki'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusu üzerine Polonyalı oyuncu, şunları dedi:

Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi.

"MOURINHO ÇOK YARDIMCI OLDU"

"En iyi anlaştığın teknik direktör kimdi?" sorusuna ise Nicola Zalewski, şu yanıtı verdi:

Kesinlikle Jose Mourinho bana çok yardımcı oldu ama genel olarak bütün teknik adamlarla iyi bir ilişkim var.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Roma'da 10 maçta forma giydi. 588 dakika sahada kalan Zalewski, 1 asistlik performans sergiledi.