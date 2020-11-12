Nicolai Geertsen, Lyngby'nin Slagelse'yi 9-0 yendiği maçta eşine az rastlanır bir gole imza attı.

Danimarka'da, Lyngby ile Slagelse takımları kupa maçında karşı karşıya geldi.

Rakibini deplasmanda 9-0 yenen Lyngby'de Nicolai Geertsen, attığı golle izleyenleri mest etti.

YERDEYKEN BİR DAHA VURDU

Kornerden gelen topa vole vuran Geertsen, yerde olmasına rağmen üst direkten dönen topa bir daha vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İşte o güzel gol:

Nicolai Geertsen'den ilginç vole golü - İZLE