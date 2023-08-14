Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya gitmek istiyor

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferiyle ilgili son dakika haberleri gelme devam ediyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, İngiltere Premier Lig takımına transfer olmakta ısrarcı.
Haberde Aston Villa'nın geçen hafta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken, İngiliz kulübünün bu hafta içinde transferi bitirmeyi umduğu belirtildi.
20+7 milyon euro
Bu arada İspanyol AS gazetesi ise teknik direktör Unai Emery'nin bastırmasıyla Aston Villa'nın Zaniolo için kiralama teklifini 3 milyon eurodan 5 milyon euroya yükselttiğini belirtti.
İngiliz kulübünün teklifi 20 milyon euro zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonusu da içeriyor.
Nicolo Zaniolo geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer olduğu Galatasaray'da, geçen sezon 10 Süper Lig maçına çıkmış ve 5 kez fileleri havalandırmıştı.