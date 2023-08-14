Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya gitmek istiyor Aston Villa'nın transfer teklifi yaptığı Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, İngiliz takımına gitmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferiyle ilgili son dakika haberleri gelme devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, İngiltere Premier Lig takımına transfer olmakta ısrarcı.

Haberde Aston Villa'nın geçen hafta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken, İngiliz kulübünün bu hafta içinde transferi bitirmeyi umduğu belirtildi.

20+7 milyon euro

Bu arada İspanyol AS gazetesi ise teknik direktör Unai Emery'nin bastırmasıyla Aston Villa'nın Zaniolo için kiralama teklifini 3 milyon eurodan 5 milyon euroya yükselttiğini belirtti.

İngiliz kulübünün teklifi 20 milyon euro zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonusu da içeriyor.

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer olduğu Galatasaray'da, geçen sezon 10 Süper Lig maçına çıkmış ve 5 kez fileleri havalandırmıştı.