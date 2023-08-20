Nicolo Zaniolo, Aston Villa'yı tribünden takip etti Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, yeni takımının Everton ile yaptığı lig maçını tribünden izledi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan lig maçında ev sahibi Aston Villa adeta gol olup yağdı. Nicolo Zaniolo'nun yeni takımı Everton'u 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Villa 5 golle kazandı

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada penaltıdan Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Everton ligde galibiyet alamadı

Aston Villa bu galibiyetle beraber Premier Lig'de ilk puanlarını alırken Everton 2 maç sonucunda puan alamadı.

Villa bir sonraki karşılaşmada Burnley deplasmanına giderken, Everton sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

Maçı tribünden izledi

Öte yandan Galatasaray'dan Aston Villa'ya 2 gün önce transfer olan İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, yeni takımının maçını tribünden takip etti.

Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamıştı

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurmuştu.

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.