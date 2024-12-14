Nicolo Zaniolo'nun golüyle Atalanta kazandı

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, Atalanta'yı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo kaydetti.

Zaniolo, maça 64. dakikada dahil oldu.

ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Ligde üst üste 10. maçında da galibiyet alarak puanını 37 yapan lider Atalanta, bir sonraki hafta Empoli'yi konuk edecek.

14 puanda kalan Cagliari ise Venezia deplasmanına gidecek.