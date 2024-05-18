Niklas Süle'nin son hali gündem oldu Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Niklas Süle'nin fazla kiloları Almanya'da gündem yarattı.

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Almanya Bundesliga'da bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve 33 hafta sonunda topladığı 60 puanla 5. basamakta bulunan Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise büyük bir başarıya imza atıyor.

Devler Ligi'nde son 16 turunda PSV Eindhoven, çeyrek finalde Atletico Madrid, yarı finalde de PSG'yi eleyen sarı-siyahlılar, 11 yıl sonra finale yükselme sevinci yaşadı.

Fazla kiloları tartışma yarattı

Kritik final öncesi çalışmalarını sürdüren Dortmund'da takımın önemli isimlerinden olan Niklas Süle'nin son hali tartışma yarattı.

Bu sezon kilo problemleri ile sık sık gündeme gelen Süle fiziğiyle Almanya'da yeniden gündem oldu.

28 yaşındaki oyuncu, idmandaki göbekli haliyle sosyal medyada kullanıcılar tarafından eleştiri odağı haline geldi.

EURO 2024'te yok

Bir süredir alkol bağımlılığı ile mücadele eden savunma oyuncusu, Julian Nagelsmann'ın kararıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kadrosuna davet edilmemişti.

Piyasa değeri 22 milyon euro

22 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcu bu sezon Borussia Dortmund formasını 31 maçta giydi. Deneyimli stoper, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarstı.