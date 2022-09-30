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    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi

    Leipzig'in yıldız forveti Cristopher Nkunku'nun yaz döneminde Chelsea için sağlık kontrolüne girdiği iddia edildi.
    • 30.09.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 17:25
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    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi

    Sezon başında alınan kötü sonuçların ardından Alman Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırıp takımın başına Graham Potter'ı getiren Chelsea'de, transfer çalışmaları sürüyor.

    Premier Lig ekibinin, Fransız forvet oyuncusu Cristopher Nkunku ile görüştüğü iddia edildi.

    Chelsea 60 milyon euro karşılığında transfer edecek

    BILD'de yer alan habere göre; 24 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Chelsea için gizli bir şekilde sağlık kontrolüne girdi. Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transferin gelecek yaz gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi #1

    Leipzig bu kez transfere onay verecek

    Chelsea'nin daha önce de forvet oyuncusuna ilgisi olmasına rağmen; Leipzig genç oyuncusunu satmak istememişti. Gelecek sezon Benjamin Sesko'yu Salzburg'dan takıma dahil etmesi beklenen Leipzig'in, bu kez Nkunku'ya çıkış izni verebileceği konuşuluyor.

    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi #2

    Sezona iyi başladı

    Fransız forvet, bu sezon Leipzig adına çıktığı 11 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


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