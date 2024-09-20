Norveçli futbolcudan İsrail kararı: İnsanlığı, kanlı paraya tercih ediyorum Rosenborg'un yıldız oyuncusu Ole Saeter, transfer döneminde İsrail'in Maccabi Haifa takımından gelen teklifi reddetme sebebini açıkladı. Saeter, "Hesabımda böyle paralar olmasını istemem. Milyarlar verseler de İsrail'de oynamam" dedi.

Haber Merkezi

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekiplerinden Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.

İsrail Premier Ligi'nin transfer dönemi sona yaklaşırken, Maccabi Haifa'nın Saeter için 850 bin euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Ancak, Saeter bu cazip teklifi geri çevirdi ve kararını kamuoyuna açıkladı.

"MİLYARLAR TEKLİF EDİLSE BİLE ORAYA GİTMEYİ DÜŞÜNMEM"

Saeter, çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'in politikaları ve Filistin'e uygulanan zulüm nedeniyle bu teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

Yıldız futbolcu, "Masum insanların öldüğü, güvensizliğin ve kötülüğün devam ettiği bir ülkeyi temsil edemem. Hiçbir miktar para benim değerlerimi satın alamaz. Milyarlar teklif edilse bile oraya gitmeyi düşünmem" ifadelerini kullandı.

"HESABIMDA BÖYLE PARALAR OLMASINI İSTEMEM"

Saeter, açıklamalarında insanlık vurgusu yaparak, "İnsanlığı, kanlı paraya tercih ediyorum. Değerlerime güveniyorum ve doğru olduğuna inandığım şeylerin arkasında duruyorum. Hesabımda böyle paralar olmasını istemem. Orada kendi evlerinde bile güvende olmayan insanlar var. Bu durum oldukça çılgınca. Bu şekilde davranan bir ülkeyi temsil etmem mümkün değil" diyerek tepkisini dile getirdi.