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    Norwich City espor takımı kurdu

    Norwich City, yaptığı açıklama ile kendi espor takımlarını kurduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 14:05
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    Norwich City espor takımı kurdu

    İngiliz takımı Norwich City, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 1J Esports adında espor takımını kurduklarını açıkladı.

    Espor takımı adını Norwich City'nin resmi posta adresinden alıyor: NR1 1JE

    BAŞLANGIÇ OLARAK FIFA SERİLERİNDE MÜCADELE EDECEKLER

    1J Esports ilk aşamada FIFA serilerinde mücadele edecek ekipler kurmayı planlarken, ilerleyen zamanlarda başka oyunlara da geçiş yapacakları duyuruldu.

    Norwich City espor takımı kurdu #1

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