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Norwich City espor takımı kurdu
Norwich City, yaptığı açıklama ile kendi espor takımlarını kurduklarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:05
İngiliz takımı Norwich City, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 1J Esports adında espor takımını kurduklarını açıkladı.
Espor takımı adını Norwich City'nin resmi posta adresinden alıyor: NR1 1JE
BAŞLANGIÇ OLARAK FIFA SERİLERİNDE MÜCADELE EDECEKLER
1J Esports ilk aşamada FIFA serilerinde mücadele edecek ekipler kurmayı planlarken, ilerleyen zamanlarda başka oyunlara da geçiş yapacakları duyuruldu.