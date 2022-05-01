Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.355
0.10%
BTXN Coin
18.33
-4.97%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım

    İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, evinde Norwich City'yi 2-0 mağlup etti. Alınan yenilgiyle son sırada yer alan ekip bitime dört hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
    • 01.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım

    İngiltere Premiere Lig'de 35. hafta mücadeleri devam ederken zirvedeki yarış hala devam ederken bir yandan da gözler alt sıralardaki ligde kalma mücadelesine çevrildi.

    Norwich City, dün akşam Aston Villa takımına konuk oldu. Deplasman ekip, Villa Park'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetti.

    Norwich City, Premier Lig de küme düşen ilk takım #1

    Veda eden ilk takım

    Alınan bu mağlubiyet sonucunda Norwich City, 21 puanda kalarak Lig'in bitimine dört hafta kala Premiere Lig'e veda eden ilk takım oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor kasasını doldurdu
    Futbol

    Trabzonspor kasasını doldurdu

    Aracında yaralı bulunan polis hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Aracında yaralı bulunan polis hayatını kaybetti

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir