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Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım

Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, evinde Norwich City'yi 2-0 mağlup etti. Alınan yenilgiyle son sırada yer alan ekip bitime dört hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.