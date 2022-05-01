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Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım
İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, evinde Norwich City'yi 2-0 mağlup etti. Alınan yenilgiyle son sırada yer alan ekip bitime dört hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
- 01.05.2022 - 12:55
- Güncelleme : 01.05.2022 - 13:08
İngiltere Premiere Lig'de 35. hafta mücadeleri devam ederken zirvedeki yarış hala devam ederken bir yandan da gözler alt sıralardaki ligde kalma mücadelesine çevrildi.
Norwich City, dün akşam Aston Villa takımına konuk oldu. Deplasman ekip, Villa Park'da oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetti.
Veda eden ilk takım
Alınan bu mağlubiyet sonucunda Norwich City, 21 puanda kalarak Lig'in bitimine dört hafta kala Premiere Lig'e veda eden ilk takım oldu.