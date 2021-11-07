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    Norwich City'de Daniel Farke ile yollar ayrıldı

    Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City, teknik direktör Daniel Farke’nin görevine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 11:57
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    Norwich City'de Daniel Farke ile yollar ayrıldı

    İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City, teknik direktör Daniel Farke’nin görevine son verdi.

    Norwich City Kulübü, geçen sezon takımı Premier Lig’e taşıyan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı Farke ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

    Norwich City de Daniel Farke ile yollar ayrıldı #1

    5 PUANLA SON SIRADALAR

    Sezona iyi başlayamayan Norwich City, ilk galibiyetini bu hafta Brentford deplasmanında 2-1’lik skorla almıştı.

    Milli futbolcu Ozan Kabak’ın da forma giydiği Norwich City, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

    Norwich City de Daniel Farke ile yollar ayrıldı #2

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