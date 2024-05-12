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Nottingham, Chelsea karşısında büyük fırsatı tepti

Nottingham, Chelsea karşısında büyük fırsatı tepti Nottingham Forest, evinde Chelsea'ye 3-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte ikili averajı eşit olan Nottingham Forest ve Luton Town arasında küme düşecek takım son hafta belli olacak.