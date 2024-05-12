Nottingham, Chelsea karşısında büyük fırsatı tepti

Premier Lig 37. hafta maçında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Chelsea 3-2 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mykhailo Mudryk, 80. dakikada Raheem Sterling ve 82. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Nottingham Forest kümede kalmayı garantileyemedi
Nottngham'ın golleri 16. dakikada Willy Boly ve 74. dakikada Hudson-Odoi ile geldi.
Chelsea, puanını 57 yaparak Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Nottingham Forest ise 29 puanda kalarak kümede kalmayı garantileyemedi.
Böylece ikili averajı eşit olan Nottingham Forest ve Luton Town arasında küme düşecek takım son hafta belli olacak.
Ligin son maçında Nottingham Forest, Burnley'e konuk olacak. Chelsea, Brighton deplasmanına gidecek.
Kümede kalma hattında son durum
17. sıra: 29 puan - Nottingham Forest (-19 averaj)
18. sıra: 26 puan - Luton Town (-31 averaj)
19. sıra: 24 puan - Burnley (Küme düştü)
20. sıra: 16 puan - Sheffield United (Küme düştü)
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