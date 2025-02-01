Nottingham Forest, Brighton'a 7 attı!

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İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde Nottingham Forest ile Brighton karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Nottingham Forest 7-0'lık skorla kazandı.

NOTTINGHAM, FARK ATTI

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada kendi kalesine Lewis Dunk, 25. dakikada Morgan Gibbs-White, 32, 64 ile 69. dakikada penaltıdan Chris Wood, 89. dakikada Neco Williams ve 90+1. dakikada Jota Silva kaydetti.

WOOD, 17 GOLE ULAŞTI

Mücadelede hat-trick yapan Chris Wood, Premier Lig'de 24 maçta 17. golüne ulaştı. 33. yaşındaki golcünün 2 de asisti bulunuyor.

Yeni Zelandalı golcü, gol krallığında ise Muhammed Salah (19) ve Erling Haaland'ın (18) ardından 17 golü olan Alexander Isak ile gol sayısını eşitledi.

Öte yandan Chris Wood'un iki golünde asisti yapan isim Anthony Elanga oldu.

FERDİ, FORMA GİYMEDİ

Konuk ekip Brighton'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

BRIGHTON, CHELSEA İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Nottingham, 3. sırada konumlandı. 34 puanda kalan Brighton ise 9. sırada yer aldı.

Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Fulham'a konuk olacak. Brighton ise Chelsea'yi ağırlayacak.