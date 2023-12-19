Nottingham Forest'ta Steve Cooper dönemi sona erdi İngiliz ekibi Nottingham Forest, 44 yaşındaki Galli çalıştırıcısı Steve Cooper ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktör Steve Cooper'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Galli teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Santo ile görüşülüyor

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'daki teknik direktörlük görevine son verilen Portekizli Nuno Espirito Santo ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beklentilerin uzağında kaldı

Nottingham Forest'ı 23 yıl aranın ardından 2022'de Premier Lig'e çıkaran Cooper, bu sezon ise ligde beklentileri karşılayamadı.

Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)