Nuno Espirito Santo, Nottingham Forest’ın yeni çalıştırıcısı oldu Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 49 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İHA

İngiltere Premier Lig’de Galli Teknik Direktör Steve Cooper ile yollarını ayıran Nottingham Forest, yeni hocasını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardı.

Nottingham Forest kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı ve 23 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00’de oynanacak Bournemouth karşılaşmasında takımın başında olacağı belirtildi.

Premier Lig'de görev almıştı

Portekizli çalıştırıcı, Premier Lig’de Tottenham ve Wolverhampton kulüplerini de çalıştırdı.

Nuno Espirito Santo, son olarak Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımını çalıştırmış ancak bir süre önce görevinden ayrılmıştı.

Forest, ligde 17. sırada

Ligde oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 14 puan toplayan Nottingham Forest, 17. sırada yer alarak küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)