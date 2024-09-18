Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezonun ilk maçında Club Brugge ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki maçı Borussia Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.
NURİ ŞAHİN'İN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYETİ
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 76 ve 86'da Jamie Bynoe-Gittens attı. Alman ekibinin diğer golü uzatma dakikalarında penaltıdan Sehrou Guirassy'den geldi.
Nuri Şahin'in 68. dakikada Sabitzer yerine oyuna aldığı Jamie Bynoe-Gittens maçın kader oyuncusu oldu.
Borussia Dortmund'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Nuri Şahin, sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı. Club Brugge, ilk maçta puan alamadı.
Dortmund, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge, Sturm Graz deplasmanına gidecek.
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