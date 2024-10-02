Nuri Şahin'in Dortmund'u göz kamaştırdı: Gol olup yağdılar Nuri Şahin'in yönettiği Borussia Dortmund, rakibi karşısında 7-1'lik farklı bir galibiyet alarak adeta şov yaptı.

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı.

Mücadele 7-1 Borussia Dortmund lehine sona erdi. Maçta goller; 7. dakikada Emre Can (P), 9. dakikada Maeda, 11., 29., 42. dakikalarda Adeyemi, 40. ve 66. dakikalarda Guirassy ve 79. dakikada Nmecha’dan geldi.

NURİ ŞAHİN'İN DORTMUND'U İKİNCİ ZAFERİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund, Devler Ligi’ndeki ikinci maçında da galibiyete uzanarak 6 puana yükseldi. Celtic ise ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Devler Ligi’nde 3. haftada Real Madrid’e konuk olacak. Celtic ise aynı haftada Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA ALEYHİNE PANKART

BVB Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın öncesinde Alman taraftarların UEFA aleyhine yaptığı koreografi ve açtığı pankart gündem oldu.

"Sarı Duvar" olarak bilinen kale arkası tribününde yapılan koreografide "UEFA mafya" yazısı yazıldı.

Bu yazının altında açılan pankartta ise "Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin tek umursadığınız şey para!" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Celtic taraftarları ise İsrail işgali altındaki Filistin'e destek vermeye devam etti.

ADEYEMI ŞOVU

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Karim Adeyemi maçta hat-trick yaptı. Adeyemi bu sezon 8 resmi maçta forma giydi ve 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.