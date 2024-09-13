Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Heidenheim'ı yendi
Haber Merkezi

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki ile Frank Schmidt'in çalıştırdığı Heidenheim karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan Dortmund oldu.

Toplam 6 golün çıktığı maçta ev sahibi Borussia Dortmund, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

DORTMUND, 4 GOLLE KAZANDI

Sarı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Donyell Malen, 17 ile 41'de Karim Adeyemi ve 90. dakikada penaltıdan Emre Can attı.

Heidenheim'da 39. dakikada Marin Pieringer ve 74. dakikada Maximilian Breunig'in penaltı golleri mağlubiyeti engel olamadı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. 3 maç sonunda ilk mağlubiyetini alan Heidenheim, 6 puanda kaldı.

Dortmund, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

BORUSSIA DORTMUND'UN RAKİBİ STUTTGART

Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Heidenheim, sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editör