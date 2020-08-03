Nuri Şahin'in gelecek planı

Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Nuri Şahin bir gün yeniden Borussia Dortmund’a dönmek istediğini söyledi.

Borussia Dortmund’un U23 takımının maçını tribünden izleyen Nuri Şahin, kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke ile görüşme gerçekleştirdi.

Maçın ardından Ruhr Nachrichten’e konuşan Nuri Şahin, “Gelecek hakkında konuştuk. İş, aile… Zaten iletişim halindeydik ama uzun zamandır yüz yüze görüşmüyorduk” açıklamasını yaptı.

''DORTMUND'DA OLMANIN HAYALİNİ KURUYORUM''

İki-üç yıl daha futbol oynamayı düşündüğünü söyleyen Nuri Şahin, yeni bir kulüp bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını ifade etti.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Salgın nedeniyle her şey askıya alınmıştı ama yavaş yavaş gelişmeler yaşanmaya başladı” dedi.

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmayı planladığını da açıklayan Nuri Şahin, “Dortmund’la bir bağım var. Bir kez da orada olmanın hayalini elbette kuruyorum” diye konuştu.