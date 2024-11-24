Nuri Şahin'in öğrencileri, Freiburg'u rahat geçti

Haber Merkezi
Almanya Ligi'nde 11. hafta maçında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund maçı 4-0 kazandı.
BORUSSİA DORTMUND, PUANINI 19 YAPTI
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Maximilian Beier, 40. dakikada Felix Nmecha, 66. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Freiburg'ta Patrick Osterhage 63. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 19'a yükseltti. Freiburg 17 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Bayern Münih'i ağırlayacak. Freiburg, Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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