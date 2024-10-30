Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Almanya Kupası'na veda etti

Haber Merkezi

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Volkswagen Arena'da oynanan maçı Wolfsburg 1-0 kazandı.

WOLFSBURG, JONAS WIND'İN GOLÜYLE TURU GEÇTİ

Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.

Wolfsburg bu sonucun ardından Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.