Nuri Şahin’li Borussia Dortmund, Phönix Lübeck’i farklı geçti

Haber Merkezi
Borussia Dortmund, Nuri Şahin’in teknik direktörlüğündeki ilk resmi maçında Almanya Kupası 1. turunda Phönix Lübeck’i 4-1’lik skorla geçti.
Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmada Dortmund’un gollerini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1’de Julian Brandt ve 62. dakikada Julien Duranville kaydetti. Phönix Lübeck’in tek golü ise 55. dakikada Obinna Iloka’dan geldi.
DORTMUND İKİNCİ TURDA
Bu sonuçla Borussia Dortmund, Almanya Kupası’nda ikinci tura yükselirken, Phönix Lübeck turnuvaya veda etti.
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