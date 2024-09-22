Nuri Şahin'li Dortmund ilk kez yenildi Bundesliga 4. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Stuttgart deplasmanında 5-1 gibi ezici bir mağlubiyet yaşadı.

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Stuttgart'ın gollerini 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot ve 80. dakikada El Bilal Toure attı.

BİR İLKİ YAŞADILAR

Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Bu sonuçla Stuttgart puanını 7'ye çıkardı ve Dortmund ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise Wolfsburg'a konuk olacak.