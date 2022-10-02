Oğuzhan attı, Fortuna Sittard galibiyeti aldı

Hollanda Eredivisie karşılaşmasında Fortuna Sittard sahasında Volendam'ı 2-0 mağlup etti. Oğuzhan Özyakup, takımının 2. golüne atarak galibiyette pay sahibi oldu.

Hollanda Eredivisie'de oynanan mücadelede Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, ligde ikinci galibiyetini aldı.

Fortuna Sittard evinde Volendam'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Oğuzhan Özyakup, yine sahneye çıktı

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup karşılaşmaya 11 başlarken. Oğuzhan, karşılaşmanın 44. dakikasında Ivo Pinto'nun asistinde takımının ikinci golünü kaydetti. Oğuzhan Özyakup, attığı bu gol ile 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmada Fortuna Sittard'a galibiyeti getiren diğer golü ise 33. dakikada Umaro Embalo attı. Ayrıca konuk ekipte 39. dakikada Chikh kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Doğan ve Tunahan maça yedek başladı

Diğer Türk futbolcularımız, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı Fortuna Sittard'da oyuna sonradan dahil oldu.

Fortuna Sittard çıkışa geçti

Bu sonucun ardından Fortuna Sittard son 3 maçında 7 puan topladı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sittard, 7 puana ulaştı.

Volendam ekibi ise 5 puanda kaldı. Fortuna Sittard gelecek hafta deplasmanda Vitesse ile karşılaşacak. Volendam da Ajax'ı konuk edecek.