Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, Nijmegen'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sittard, bu sezon ilk puanını elde etti. Konuk ekibin golü Burak Yılmaz-Oğuzhan Özyakup işbirliğiyle geldi.

Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, bu sezon ilk puanını aldı. Nijmegen deplasmanından 1-1 sonuçla döndü.

Bu haftadan önce oynadığı 5 maçı da kaybeden Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un nefis golüyle bir puana ulaştı.

Asist Burak'tan gol Oğuzhan'dan

62. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada ceza sahası dışından nefis bir şutla topu sol 90'dan ağlarla buluşturdu. Golün asistini ise Burak Yılmaz yaptı.

Oğuzhan Özyakup'un şık golü galibiyete yetmedi İZLE

Doğan kırmızı kart gördü

Fortuna Sittard'daki bir başka Türk oyuncu Doğan Erdoğan ise 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Nijmegen 1 puanı son dakikada aldı

Ev sahibi ekibin eşitlik golünü 90+5'te Marques kaydetti.