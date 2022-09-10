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    Oğuzhan Özyakup'un şık golü galibiyete yetmedi

    Oğuzhan Özyakup'un şık golü galibiyete yetmedi

    Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, Nijmegen'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sittard, bu sezon ilk puanını elde etti. Konuk ekibin golü Burak Yılmaz-Oğuzhan Özyakup işbirliğiyle geldi.
    • 10.09.2022 - 20:34
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 21:15
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    Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, bu sezon ilk puanını aldı. Nijmegen deplasmanından 1-1 sonuçla döndü.

    Bu haftadan önce oynadığı 5 maçı da kaybeden Fortuna Sittard, Oğuzhan Özyakup'un nefis golüyle bir puana ulaştı.

    Asist Burak'tan gol Oğuzhan'dan

    62. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada ceza sahası dışından nefis bir şutla topu sol 90'dan ağlarla buluşturdu. Golün asistini ise Burak Yılmaz yaptı.

    Oğuzhan Özyakup un şık golü galibiyete yetmedi #1

    Oğuzhan Özyakup'un şık golü galibiyete yetmedi İZLE

    Doğan kırmızı kart gördü

    Fortuna Sittard'daki bir başka Türk oyuncu Doğan Erdoğan ise 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Nijmegen 1 puanı son dakikada aldı

    Ev sahibi ekibin eşitlik golünü 90+5'te Marques kaydetti.


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