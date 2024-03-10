Okay Yokuşlu gol attı! West Bromwich üç puanı aldı
ensonhaber.com

İngiltere Championship 37. hafta mücadelesinde Huddersfield Town ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.

John Smith Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip West Bromwich 4-1'lik skorla kazandı.

Okay Yokuşlu, ağları sarstı

West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri; 51 ve 73. dakikada Michael Johnston, 60. dakikada Kyle Bartley ve 66. dakikada Okay Yokuşlu kaydetti. Huddersfield'ın tek golü 30. dakikada Delano Burgzorg'dan geldi.

West Bromwich'te 1 gol kaydeden Okay Yokuşlu, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

West Bromwich, puanını 63 yaptı

Bu sonuçla birlikte puanını 63 yapan West Bromwich, play-off iddiasını sürdürdü. Huddersfield ise 38 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maçında West Bromwich, evinde Bristol City'i ağırlayacak. Huddersfield, Rotherham deplasmanına gidecek.